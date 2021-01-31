نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل إصابة شيكابالا في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابة محمود عبدالرازق "شيكابالا".

وقال طبيب الزمالك إن "شيكابالا"ذ يعاني من بعض الآلام في الظهر، وخضع لجلسة تأهيلية على هامش مران اليوم.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره غزل المحلة، في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الغزل، ضمن منافسات الجولة الـ11 للدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق فوزا عريضا على المقاصة 4-1 في أخر مبارياته.