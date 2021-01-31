نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيف الدين الجزيري وتصريحات خاصة باستعارة اللاعب ستة شهور نادي ألزمالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيف الدين الجزيري جاء في تصريحات رياضية منذ ساعات بأن اللاعب سيف الجزيري سوف يتم استعارته من نادي ألزمالك ولمدة ستة أشهر ووفقاً لما جاء من تصريحات في أخبار الرياضة عاجل بأنه تم ألانتهاء من الإجراءات الخاصة بما يتعلق بهذا الشأن من نادي ألزمالك في التعاقد مع اللاعب التونسي وما جاء أيضاً في أخبار الرياضة والذي يلعب حالياً في فريق نادي المقاولون وكان مهاجماً للفريق وسوف يتم أنتقال اللاعب لنادي ألزمالك وذلك سيتم علي سبيل الإعارة وسوف تكون المدة للإعارة هي ستة شهور وفقاً لما جاء في أخبار الرياضة عاجل .

سيف الدين الجزيري وما تم إعلانه من أخبار عن ما سوف يتم مع اللاعب التونسي :-

تم التصريح وفقاً لما جاء من التصريحات الخاصة من أخبار الرياضة وأيضاً من جريدة عكاظ الرياضية بأن اللاعب تواجد في المقر الخاص بنادي ألزمالك في هذا اليوم وذلك من أجل ما سيتم من التفاوض بينه وبين اللاعب التونسي علي الأعارة التي يريدها نادي ألزمالك ولمدة ستة أشهر قادمة وسوف ينتقل إلي الصفوف الخاصة بنادي ألزمالك وذلك سيتم من أجل التعويض الذي حدث برحيل اللاعب مصطفي محمد إلي نادي جلطة سراي وهو نادي تركي .

أخبار الرياضة عاجل وما جاء من التصريحات خاصة بتعاقدات مختلفة لنادي ألزمالك :-

سبق وان تم التعاقد من نادي ألزمالك مع اللاعب مروان حمدي وهو اللاعب المهاجم الذي كان يؤدي دوره لفريق نادي المقاصة وكان هذا التعاقد من نادي ألزمالك مع اللاعب كان لمدة أربعة مواسم متواصلة ونصف الموسم وكان هذا التعاقد المتفق عليه بعقد مبلغه الإجمالي ثلاثة عشر مليون جنية مع الأحقية لنادي المقاصة بأن يحصل علي قيمة 15% من القيمة الإجمالية للعقد وذلك إذا ما تم بيع اللاعب مروان أو أذا ما تم إعارته علي مستوي أي نادي أخر .

أخبار الرياضة وما جاء من تصريحات اللاعب سيف الدين الجزيري وفقاً للأخبار المصرح بها :-

قال اللاعب الذي يلعب في صفوف ناديه الآن بأنه أذا ما تم أرتداء قمصي نادي ألزمالك بأن هذا بمثابة الشرف له والحلم أيضاً لأي لاعب في كرة القدم وقال أيضاً أنه يحب نادي ألزمالك من قبل أن ما يتم وأن يلبس القميص الخاص به وذلك حسب ما جاء من تصريحات في أخبار الرياضة عاجل وكذلك أخبار عكاظ الرياضية كما تم التصريح من اللاعب الجزيري أيضاً بأن نادي ألزمالك وهو الأقوى علي مستوي القارة الأفريقية وهذا يعتبر يعتبر والانضمام للنادي يعتبر شرف لأي لاعب وقال أيضاً اللاعب بأن الحلم لأي لاعب بأن يقوم بتمثيل نادي ألزمالك .

سيف الدين الجزيري ووفقاً لما جاء من تصريحات في عكاظ الرياضية وأيضاً أخبار الرياضة عاجل وأكثر من صحيفة مطبوعة وصحيفة إلكترونية بأن اللاعب التونسي قد قام بالتوقيع علي العقد الذي سيكون بمثابة الإعارة والمدة المحددة للعقد هي ستة أشهر وربما يكون هناك الصلاحية لنادي ألزمالك بأن يجدد مدة العقد من عدمه وهذا ما سوف يتضح للعامة في الأيام القادمة