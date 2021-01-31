منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد يكثف تدريباته والجهاز الفني يواصل متابعة اللاعبين في دوري الثانية ودرع الوزارة

استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية

يواصل منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد تحضيراته المكثفة استعدادا لخوض غمار المشاركة في البطولة الآسيوية السابعة عشرة للشباب المؤهلة الى نهائيات كأس العالم بالمجر 2021 المقرر اقامتها في مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 20 وحتى 29 مارس القادم وقد خاض المنتخب يوم امس الاول مباراة ودية مع نادي السيب خسرها بنتيجة 24/25 حيث هدف من خلالها الجهاز الفني الى تعرف على الامكانيات الفنية والبدنية للاعبين .

في المقابل يواصل الجهاز الفني والاداري متابعة مباريات دوري الدرجة الثانية ودرع الوزارة وذلك من أجل اختيار بعض العناصر المجيدة في صفوف الفرق المشاركة وكذلك الوقوف على مستويات لاعبي منتخب الشباب ومتابعة اللاعبين المتميزين من فئة الشباب .

وقال المدرب الوطني خليل المعشري مدرب منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد لقد تابعت مع الجهاز الفني والإداري للمنتخب مباريات دوري الدرجة الثانية ومباريات بطولة درع الوزارة التي أقيمت على مجمع السلطان قابوس، حيث لاحظت تميز بعض اللاعبين من فئة الشباب وقدموا مستويات جيدة من الناحية الفنية والبدنية، وتم وضعهم تحت المجهر ليتم متابعتهم و استمرار تميزهم، علماً بان باب المنتخب مفتوح لكل لاعب يثبت وجوده ويكون جديرا بالانضمام للمنتخب وتمثيل السلطنة في البطولة الآسيوية للشباب.

وتضم حاليا قائمة منتخبنا 24 لاعبا وهم : حسن بن انور البلوشي ومحمد بن رشيد البلوشي والوليد بن خالد الحسني وزكريا بن يحيى البوسعيدي وطلال بن غانم العمراني وعبدالرحمن بن نجيب المعشري وعبدالله بن اسماعيل البلوشي وسعد بن سالم الغساني وحمد بن محمد البلوشي وخالد بن علي الجابري وامير بن موسي البلوشي وسيف بن ناصر المعمري ومحمد بن عبدالمجيد البلوشي ويوسف بن يعقوب القاسمي وبشار بن يعقوب الهنائي ونواف بن خالد الحسني ومحمد بن سالم البطاشي وحمد بن حمود الحسني وبشار بن عبدالله الحارثي وسعود بن نصر الحسني وعمر بن ناصر الدغيشي وسليمان بن دريب الخلاسي وخميس بن محمد الحنظلي وعبدالله بن عماد التيسيري.