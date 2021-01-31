اتحاد الكرة يعقد اجتماعا لمناقشة وضع المنتخبات الوطنية بعد إلغاء البطولات الآسيوية

8 فبراير الجاري

متابعة ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

يعقد مجلس إدارة الإتحاد العماني لكرة القدم 8 فبراير الجاري بقاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد باستاد السيب الرياضي اجتماعا بشأن مناقشة وضع المنتخبات الوطنية بناء على التصور الذي رفعته لجنة التطوير الفني والدراسات بالاتحاد، حيث إن الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية التي تحت مظلة الاتحاد العماني لكرة القدم سبق وأن قدمت تصورا متكاملا عن المنتخبات الوطنية في ظل إلغاء البطولات والاستحقاقات المنتظرة للعام الجاري 2021 من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم نتيجة تفشي وباء كورونا كوفيد 19، وبالتالي توقفت الاستعدادات والمعسكرات الداخلية والخارجية إلى أن يأتي الفرج والضوء الأخضر من قبل الجهات المختصة في الاتحاد العماني لكرة القدم.

استعدادات كبيرة للمنتخبات

سبق وأن قدمت المنتخبات الوطنية برنامجا متكاملا للخطة الإعدادية القادمة والتي كان من المفترض أن تنافس فيها منتخباتنا الوطنية ولكن دوام الحال من المحال في ظل تفشي كورونا فقد قام الاتحادان الدولي والآسيوي بمخاطبة كافة الدول بإلغاء بعضها وترحيل الآخر إلى العام القادم للنظر في قادم الأيام ماذا من الممكن أن يكون حلا جذريا لتجميد المشاركات الرياضية؟ منتخباتنا الوطنية بأجهزتها الفنية أنجزت الشيء الكثير من خلال المعسكرات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى الاستضافات للمباريات الودية في السلطنة وخارجها، كما أن المنتخبات وصلت إلى تسليم القوائم النهائية للمنتخبات خلال الفترة الماضية. ففي منتخب القدم للصالات وصل الجهاز الفني إلى المرحلة الأخيرة من الإعداد، وكان يمني النفس بالتواجد الآسيوي الذي يُعد لأول مرة في تاريخه، وأثبت لاعبو المنتخب جدارتهم رغم أن السلطنة لا تملك دوري لكرة القدم للصالات، إلا أنهم وجدوا لأنفسهم متنفسا في الإعداد بأخذ كافة المعطيات وتسخيرها في سبيل التواجد ورفع علم السلطنة خفاقا، والحال نفسه مع منتخب الناشئين الذي بدأ لمدة عامين متكاملين يخطو خطى ثابتة في تكوين منتخب قادر على مقارعة المنتخبات الآسيوية، وأن يعيد تاريخه وأمجاده في اعتلاء منصات التتويج فليست المرة الأولى التي يتواجد منتخب الناشئين في النهائيات ولكنها كانت بروح جديدة سيكون لدينا حظوظ في المنافسة بعد ما وصل إليه من علامات التميز في التدريبات وبشهادة الجهاز الفني والنتائج التي حققها من المباريات الودية بما أنها المحدد لتدني أو علو المستوى الفني لدى المنتخب وحاله مثل منتخب الشواطئ لكرة القدم بتاريخه وسجله المشرف على المستوى الآسيوي والدولي، بالإضافة إلى المنتخب الأولمبي الذي كان يوما ما في أولمبياد لندن 2012 والأقرب لحمل اللقب في المباراة الفاصلة الآفروآسيوي مع منتخب السنغال في إنجلترا وبطلا للخليج في قطر على حساب المنتخب الإماراتي بضربات الترجيح فبذاك الإنجاز كان يستحق أن يجدد الاستمرارية في العطاء ولكن التوقف كان ملزما للجميع.

فـي الانتظار

ما تنتظره الأجهزة الفنية واللاعبون من الاجتماع القادم أن يخرج من دائرة السرية، وأن يكون كتابا مفتوحا للجميع تناقش فيه كافة السلبيات والإيجابيات من استمرارية المنتخبات أو توقفها إلى إشعار آخر بالرغم من تقديم كافة المبررات لاستمرارية المنتخبات من قبل الأجهزة الفنية كحل آخر في حالة التوقف عن المشاركات الخارجية.