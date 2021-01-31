تقام اليوم مباراة واحدة في دوري الدرجة الثانية لكرة اليد تجمع نزوى مع عبري في الساعة الرابعة عصرا على ملعب المجمع الرياضي بنزوى، حيث يطمح نزوى لخوض لقاء اليوم من اجل تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام نادي قريات بنتيجة 25/21 ولعل هذه الخسارة كلفت الفريق الكثير من اجل المحافظة على صدارة الدوري العام، حيث لا زال يحتفظ حاليا بصدارة الترتيب العام للدوري برصيد 11 نقطة من 5 مباريات خاضها في المقابل بعض الاندية لعبت حتى الآن 3 مباريات ورصيدها 9 نقاط وهي العروبة صاحب المركز الثاني برصيد ٩ نقاط وقريات ثالثًا بنفس النقاط مع فارق الأهداف.

في المقابل يدخل عبري لقاء اليوم وهو في المركز الخامس برصيد 7 نقاط من فوزين وخسارة واحدة، حيث يحوض هذا اللقاء من أجل تحقيق الفوز الثالث له مستغلا وضع نزوى الذي تعرض لخسارة في الجولة الماضية لذلك من المتوقع أن تكون المباراة قوية بين الطرفين من اجل تحقيق الفوز.

وكانت نتائج الجولة الماضية اسفرت عن تحقيق نادي الشباب أول فوز له في الدوري بعد فوزه على السويق بنتيجة 41 / 30 كما فاز الاتحاد على النصر بنتيجة ٣٣ / ٢٢ وحقق العروبة فوزًا كبيرًا على الخابورة بنتيجة ٤٥ / ١٤ وفاز قريات على حساب نزوى بنتيجة ٢٥ / ٢١، وتمكن صحار من الفوز على نادي صحم بنتيجة ٢٢ / ١٤.