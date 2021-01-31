” البقري ” يفاضل بين عدد من العروض لحسم وجهته التدريبية القادمة

لا زال المدرب المصري القدير سعد البقري يفاضل بين عدد من العروض التدريبية التي حصل عليها في السلطنة ، حيث تلقى المدرب السابق لمجيس عروضا من بعض أندية دوري الاضواء ، وكذلك دوري الدرجة الأولى كذلك ، الأمر الذي وضعه في حيرة من أمره لتحديد وجهته القادمة التي ستكون هي الثالثة له محليا في حالة اكتمال الصفقة ، المدرب سبق وأن قاد الرستاق في المباريات الثلاث التي استكمل بها دوري الاضواء للموسم الكروي السابق 2019/2020 ووصل معه للمركز التاسع بنهاية الموسم برصيد (33) نقطة ، كما قاد مجيس بدوري الدرجة الأولى هذا الموسم ولكنه قدم استقالته رغم أن الفريق كان متصدرا لمجموعته برصيد (11) نقطة قبل أن يعتذر عن تكملة المشوار مع البحري .

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