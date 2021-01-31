اليوم انطلاق دور الـ 16 لمسابقة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب للكرة الطائرة

في الرياضة 31 يناير,2021

تتواصل مباريات مسابقة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب للكرة الطائرة في نسختها العاشرة من خلال مباريات دور الـ ١٦ والتي سوف تنطلق اليوم وتختتم يوم الاربعاء القادم من خلال إقامة ٨ مباريات تحتضنها صالات المجمعات الرياضية ببوشر وصحار والسعادة.

يلتقي اليوم الاتحاد مع صلالة في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الرياضية بمجمع السعادة الرياضي بصلالة، حيث تأهل الفريقان بعد فوزهما في المرحلة الأولى، حيث استطاع صلالة الفوز على نادي النصر بنتيجة ٣/صفر فيما فاز نادي الاتحاد على نادي ظفار بنتيجة ٣/١.

يذكر بأن الفائز من هذه المباراة سوف يصعد لدور الثمانية لملاقاة الفائز من مباراة السيب ونادي عمان.

كما أن لقاء السيب مع نادي عمان هو الظهور الأول للفريقين بعد أن صعدتهما القرعة مباشرة لهذا الدور والفائز من هذه المباراة سوف يلاقي الفائز من مباراة الاتحاد وصلالة، حيث تقام المباراة في الساعة الرابعة عصرا بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

كما يلتقي أهلي سداب مع عبري في الساعة الخامسة والنصف مساء بصالة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في ظهورهما الأول من خلال هذا الدور، حيث يقابل الفائز منهما الفائز من مباراة صحار ومجيس في دور الثمانية.

الصالة الرياضية بمجمع صحار تستضيف لقاء صحار ومجيس في الساعة الرابعة مساء في ظهورهما الأول في المسابقة والفائز من هذه المباراة سوف يقابل الفائز من مباراة أهلي سداب وعبري.

وتختتم بعد غد الأربعاء مباريات دور الـ ١٦ من خلال إقامة ٤ مباريات يلتقي الكامل والوافي مع الاتفاق في الساعة الرابعة مساء بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في الظهور الأول للفريقين في المسابقة، حيث يقابل الفائز منهما الفائز من مباراة صحم وبهلاء.

وعلى ملعب الصالة الرياضية بالمجمع الرياضي بصحار تقام مباراة صحم وبهلاء في الساعة الرابعة مساء وقد صعد صحم لهذا الدور بعد ان تمكن من الفوز على الخابورة بنتيجة ٣/٢ في المرحلة الأولى فيما يعد هذا الظهور الأول لبهلاء في هذه المسابقة ، الفائز من هذه المباراة سوف يلاقي الفائز من مباراة الكامل والوافي والاتفاق.

ويلتقي في الساعة الخامسة والنصف مساء بصالة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر السلام وقريات في ظهورهما الأول في المسابقة والفائز منهما سوف يلاقي الفائز من مباراة السويق ومصيرة.

وتختتم مباريات دور الـ ١٦ من خلال مباراة السويق ومصيرة والتي سوف تقام على ملعب الصالة الرياضية بمجمع صحار في الساعة الخامسة والنصف مساء وتجمع السويق ومصيرة وقد استطاع السويق الفوز على المصنعة في مباراة المرحلة الأولى بنتيجة ٣/صفر فيما يعد الظهور الأول لمصيرة في هذه المسابقة الفائز من هذه المباراة سوف يلاقي الفائز من مباراة السلام وقريات ضمن مباريات دور الثمانية.

الجدير بالذكر أن النسخة الأولى من مسابقة درع وزارة الشؤون الرياضية للكرة الطائرة انطلقت عام ٢٠١٢ وتَوج فيها نادي صحم باللقب الذي سيطر عليه لمدة ثلاث أعوام متتالية محققا فيه البطولات الثلاث ، ٢٠١٢، ٢٠١٣، ٢٠١٤.، وخطف نادي صحار لقب البطولة مرة واحد عام ٢٠١٥،يليها سيطر نادي السلام على البطولة ثلاثة أعوام متتالية ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨ ، وسجل نادي السيب في ٢٠١٩، ٢٠٢٠ فوزه بلقبين متتاليين.