أكاديمية الموهبة تجدد عقد الشراكة مع فريق شباب إزكــــي

إزكي ـ من يوسف بن سعيد المنذري :

جددت أكاديمية الموهبة الرياضية بولاية ازكي عقد الشراكة مع إدارة فريق شباب إزكي لموسمها الثاني ، حيث لمست إدارة الأكاديمية تعاونا مثمرا ساهم في تسيير الخطة المرسومة لتقديم مجالات التدريب لفئتي البراعم والناشئين بأسلوب حديث ومتطور من أجل صقل مهارات الموهوبين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم من ذوي الخبرات والاختصاص في مجال تدريب كرة القدم ، وحضر تجديد العقد عبدالله بن علي الراشدي رئيس مجلس إدارة أكاديمية الموهبة والمهندس احمد الهشامي رئيس مجلس إدارة فريق شباب ازكي، حيث أعرب الطرفان عن سعادتهما بتجديد العقد لمواصلة برامج الأكاديمية وتوفير البيئة المناسبة والمكان الملائم الذي سيساهم في استكشاف وصقل وتهيئة الموهوبين بشكل مثالي .

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