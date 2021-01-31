السويق يتدارس عددا من الملفات قبل اتخاذ القرار النهائي لقيادة أصفر الباطنة

للتعاقد مع مدرب جديد خلفا لسالم سلطان

لا زال مجلس ادارة نادي السويق يفاضل بين عدد من العروض المحلية والعربية والاجنبية في شأن التعاقد مع مدرب جديد للفريق الكروي الأول خلفا للمدرب السابق سالم سلطان والذي أقيل من منصبه جراء الخسارة القاسية من السيب برباعية نظيفة في الجولة السابعة لدوري الأضواء ، وهي الخسارة التي عجّلت برحيل المدرب عن قيادة أصفر الباطنة والذي كان يمني النفس بأن يكون منافسا على لقب دوريناهذا الموسم .

من جانب آخر ، فقد عقد عدد من أعضاء مجلس الادارة واللجنة الفنية مع مساعد المدرب المغربي مراد عزام اجتماعا مطولا خلال اليومين الماضيين استمر لأكثر من (7) ساعات متواصلة ، ناقش خلاله الجميع المرحلة الماضية في مسيرة الفريق والاطلاع على التقارير المقدمة من مساعد المدرب والتخطيط للمرحلة القادمة بشكل مباشر ، حيث إن الجميع يدرك أن الإمكانيات المتوافرة للفريق في هذا الموسم ليست بأقل عن المنافسين الآخرين بشكل كبير ، وبإمكانها تجاوز المحطات العصيبة والإبقاء على حظوظ الفريق قائمة في الدوري ومسابقة الكأس الغالية التي سيواجه فيها عبري بدور الثمانية ، حيث يلعب الجولة الأولى (ذهابا) على ساحة مجمع عبري في الخامسة والثلث مساء الجمعه القادم إن شاء الله تعالى .

عروض مختلفة

تتضمن الملفات التي يتدارسها المجلس بشأن التعاقد مع المدرب القادم تنوعا بين المدرب المحلي والذي انحصرت المنافسة فيه على اسمين مجيدين بالوسط الرياضي ، فيما لا تجد الملفات العربية الكثير من التأييد خاصة في ظل الوضع الراهن ، فيما هناك قناعة بنسبة كبيرة للتعاقد مع مدرب أجنبي لديه القدرات والكفاءات الكبيرة لقيادة أصفر الباطنة للأهداف المنشودة ، على الرغم من أن الجميع يدرك أن ذلك سيحتاج إلى وقت ليس بالقصير سواء وصول المدرب وخضوعه لفترة الحجر جراء الاجراءات الاحترازية لجائحة فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) ، ومن ثم مرحلة التعرف على إمكانيات اللاعبين وقدراتهم ومتابعة بعض المباريات التي خاضها الفريق ورصد جوانب السلب والايجاب قبل تمكنه من كافة الجوانب المعنية للوصول للهدف الذي يطمح له الجميع في نهاية المطاف .

هناك قناعة كبيرة بقدرات مساعد المدرب الحالي مراد عزام الذي تم التعاقد معه قبل فترة ليست بالقصيرة إلا أن مسألة الشهادة التدريبية التي تمنحه قيادة الفريق مدربا أول تقف حجر عثرة في وجه الطرفين حتى الآن .