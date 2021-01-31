ليدز يفوز على ليستر بثلاثية في الدوري الإنجليزي

افتتح هارفي بارنز التسجيل لـ ليستر سيتي في الدقيقة الثالثة عشر بعد تلقيه تمريرة رائعة من جيمس ماديسون.
وفي الدقيقة 15 عادل دالاس النتيجة لـ ليدز يونايتد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.
وألغى حكم اللقاء هدف لكل فريق، الأول عن طريق بارنز لليستر في الدقيقة 21، وهدف لكليتش من ليدز في الدقيقة 31.
وفي الشوط الثاني، أحرز بامفورد الهدف الثاني لـ ليدز في الدقيقة 70، قبل أن يؤكد هاريسون انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثالث.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليدز للنقطة 29 في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد ليستر عند 39 نقطة في المركز الثالث.
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