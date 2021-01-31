أوناجم يودع لاعبي الزمالك

حرص المغربي محمد اوناجم لاعب الزمالك الذي تمت إعارته لنادي الوداد المغربي علي توديع زملائه بالقلعة البيضاء. يأتي هذا خلال تدريب اليوم وحرص اللاعب على مصافحة اللاعبين والجهاز الفني قبل السفر للمغرب خلال الساعات القليلة المقبلة. وتمنى اللاعب التوفيق لزملائه بالفريق الأبيض في الفترة المقبلة كما تمنى اللاعبون التوفيق لزميلهم مع الوداد. وكان الزمالك أعار اوناجم الوداد المغربي لمدة ستة أشهر مع وجود بند باحقية البيع للنادي المغربي.

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