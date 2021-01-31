فرجانى ساسي يهنئ محمد أبو جبل بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك، صديقة بالفريق محمد أبوجبل حارس مرمي الفريق بعيد ميلاده.

ونشر فرجاني عبر استوري حسابه على انستجرام صورة له مع أبوجبل وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت طيب".

وحرص محمود ابوجبل على توجيه الشكر لمتابعيه بعد تهنئته بعيد ميلاده

ونشر ابوجبل صورة له عبر انستجرام وعلق عليها قائلا "شكرًا علي كل الرسائل و التهنئة اللي وصلتني ‏في عيد ميلادي و انتم جميعًا بخير و بصحه و سعاده و في انتظار عودتكم في الملاعب قريبًا ان شاء الله سالمين عسول برج الدلو".