مفاجآت فى التشكيل.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة وست هام يونايتد في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل ليفربول كالآتي: في حراسة المرمى: أليسون بيكر خط الدفاع: أرنولد - فيليبس - هندرسون - روبرتسون خط الوسط: فينالدوم - ميلنر - تياجو خط الهجوم: محمد صلاح - شاكيري - أوريجي وشهدت القائمة استبعاد السنغالي ساديو ماني، فيما يجلس فيرمينو على دكة البدلاء.

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