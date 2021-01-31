قبل ساعات من إغلاق الميركاتو.. أبرز 5 صفقات محتمل حدوثها في أوروبا

يشهد اليوم الأحد وغدا الإثنين إغلاق سوق الانتقالات الشتوية في معظم الدوريات الأوروبية.

وشهد الشتاء الحالي غياب الصفقات السوبر، سوء بسبب الأزمة المالية التي تعيشها أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا، أو بسبب رغبة الأندية في عدم إجراء تغييرات كبيرة في منتصف الموسم.

ويستعرض "دوت الخليج" أبرز 5 صفقات محتمل حدوثها قبل ساعات قليلة من إغلاق الميركاتو الشتوية:

1- صفقة ليفربول الدفاعية:

يفاضل ليفربول بين شكودران موستافي لاعب آرسنال ورومان ساسي مدافع وولفرهامبتون، لتدعيم دفاعه قبل إغلاق الميركاتو الشتوي.

يأتي ذلك بسبب الغيابات الكثيرة التي يعاني منها ليفربول هذا الموسم في خط دفاعه، وإصابة كلا من جوميز وماتيب وفان دايك.

2- أوباميكانو

يسعى نادي بايرن ميونخ لضم دايوت أوباميانكو مدافع لايبزيج، خلال الانتقالات الشتوية، لتدعيم دفاعه، في ظل اقتراب رحيل ألابا، خلال الثيف المقبل.

3- ديلي آلي:

ينتظر نادي باريس سان جيرمان رد نادي توتنهام النهائي، بشأن موقفه من رحيل ديلي آلي نجم الفريق، خلال الشتاء الحالي.

ويعاني ديلي آلي من الابتعاد عن تشكيلة توتنهام الأساسية، منذ تولي البرتغال جوزيه مورينيو تدريب الفريق.

4- سامي خضيرة:

اجتاز سامي خضيرة لاعب فريق يوفنتوس الكشف الطبي في نادي هيرتا بيرلين منذ قليل، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

5- إريك جارسيا:

قد تشهد الساعات المقبلة مفاجأة بانتقال إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي إلى برشلونة، رغم تعقد المفاوضات.

وقال رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة:" إذا لم نستطيع ضم جارسيا في الشتاء الحالي، فسيكون معنا بالتأكيد الموسم المقبل".