نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوريان يُسقط باريس سان جيرمان في قمة مثيرة بالدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في فخ الخسارة من مضيفه لوريان بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما الأحد لحساب مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

تقدم لوريان بهدف عن طريق لاعبه لوران ابيرجيل في الدقيقة السادسة والثلاثين قبل أن يدرك نيمار هدف التعادل للبي إس جي من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة والأربعين وبذات الطريقة تمكن من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والخمسين.

قبل أن يفاجئ لوريان الضيف باريس سان جيرمان بهدفين قاتلين في الدقائق الثمانين والحادية والتسعين عن طريق يوان ويسا وتيرم موفي.

بهذا الفوز رفع لوريان رصيده من النقاط إلى النقطة الثامنة عشر في المركز الثامن عشر فيما توقف رصيد نادي باريس سان جيرمان عند النقطة الخامسة والأربعين ليفرط في المركز الأول.