نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر غياب ماني عن ليفربول ضد وست هام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد تشكيل فريق ليفربول الرسمي ضد وست هام، والذي أعلنه يورجن كلوب مدرب الريدز منذ قليل، مفاجآت عديدة. وغاب ساديو ماني وفيرمينيو عن تشكيل ليفربول الرسمي ضد وست هام. وجاء تشكيل ليفربول كاملا كالآتي: المرمى: أليسون. الدفاع: أرنولد – فيليبس – هيندرسون – روبيرتسون. الوسط: جيمس ميلنر – تياجو – جورجينو فينالدوم. الهجوم: محمد صلاح – شاكيري – أوريجي. ليفربول يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، ويأتي وست هام في المركز الخامس بـ35 نقطة.