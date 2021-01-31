نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي المتصدر.. تعرف على الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلعب اليوم الأحد 31 يناير أخر أربعة مباريات ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. ويحتل فريق مانشستر سيتي حاليا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة. وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز: 1- مانشستر سيتي 44 نقاط 2- مانشستر يونايتد 41 نقاط 3- ليستر سيتي 39 نقاط 4- ليفربول 37 نقطة 5- وست هام 35 نقاط 6- توتنهام 33 نقطة 7- إيفرتون 33 نقاط 8- تشيلسي 33 نقطة 9- أستون فيلا 32 نقطة 10- آرسنال 31 نقطة 11- ساوثهامبتون 29 نقطة 12- ليدز يونايتد 29 نقطة 13- كريستال بالاس 26 نقطة 14- وولفرهامبتون 23 نقطة 15- بيرنلي 22 نقطة 16- نيوكاسل يونايتد 22 نقطة 17- برايتون ألبيون 18 نقطة 18- فولهام 14 نقطة 19- وست برومتش ألبيون 12 نقاط 20- شيفيلد يونايتد 8 نقاط