نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح المتصدر.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلعب اليوم الأحد 31 يناير أخر أربعة مباريات ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. ويحتل النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدف. وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي: 1- محمد صلاح .. 13 أهداف 2- هيونج مين سون.. 12 أهداف 3- هاري كين .. 12 أهداف 4- دومينيك كالفيرت ليوين .. 11 أهداف 5- جيمي فاردي .. 11 أهداف 6- برونو فيرنانديز .. 11 هدف 7- باتريك بامفورد .. 11 أهداف 8- كالوم ويلسون.. 10 أهداف 9- ويلفريد زاها .. 9 أهداف 10- أولي واتكينز.. 8 أهداف