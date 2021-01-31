نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي إستبعاد واحد من نجوم القلعة الحمراء من مواجهة الدحيل القطري المقرر لها يوم الخميس القادم لحساب مباريات الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

وقرر موسيماني إستبعاد مروان محسن بسبب عدم لياقته البدنية في الوقت الذي يقترب فيه الكونجولي والتر بواليا من قيادة هجوم القلعة الحمراء في التشكيل المتوقع للنادي الأهلي.

يُذكر أن الأهلي نجح في الوصول لكأس العالم للأندية بعد حصوله على لقب دوري ابطال أفريقيا بهدفين مقابل هدف على حساب الغريم التقليدي واللدود نادي الزمالك.