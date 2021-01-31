نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة مهدد ببيع كامب نو بسبب ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ذكرت تقارير صحفية إسبانية تفاصيل وكواليس العقد الحالي للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني.

وأفادت صحيفة إل موندو الإسبانية بأن ميسي وقع مع برشلونة عقدًا في 2017 على عقد فرعوني يفسد النادي الكتالوني بإجمالي يزيد عن 555 مليون يورو لمدة 4 مواسم تنتهي في يونيو المقبل.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ديون برشلونة تخطت المليار يورو وأن البلوجرانا أصبح مهددًا ببيع أصوله ومنها ملعب الكامب نو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن راتب ميسي السنوي وصل إلى 138 مليون يورو متضمنة المتغيرات.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العقد يتضمن مكافأتين: الأولى للتجديد بقيمة 115 مليون يورو والثانية مكافأة ولاء تبلغ 78 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن البرغوث الأرجنتيني حصل بالفعل على 92% من قيمة عقده حتى الآن على الرغم من حقيقة أن النادي الكتالوني لم يقدم آداءً جيدًا في السنوات الأخيرة خصوصا في دوري أبطال أوروبا وهي المنافسة التي حصل فيها على أعلى مكافآت.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن عقد ميسي يتضمن راتبًا ثابتًا بالإضافة إلى حقوق الصورة وسلسلة من المكافآت غير المنشورة التي تقدر بملايين الدولارات والبدلات وسلسلة من المتغيرات حسب الأهداف المختلفة.