كلوب يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب الألماني يورجين كلوب تشكيل ليفربول لمواجهة ويست هام في إطار منافسات الجولة ال21 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاءت تشكيل ليفربول كالتالي: في حراسة المرمى: أليسون بيكر . في خط الدفاع: أندري روبيرتسون - جوردان هندرسون - فيليبس - ترينت ألكسندر أرنولد. في خط الوسط: جيمس ميلنر - تياجو ألكانتارا - جيحي فينالدوم . في خط الهجوم: محمد صلاح - شيردان شاكيري - ديفوك أوريجي. جدير بالذكر أن يحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 37 نقطة بفارق نقطتين عن ويستهام صاحب المركز الخامس.