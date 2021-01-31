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كلوب يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب الألماني يورجين كلوب تشكيل ليفربول لمواجهة ويست هام في إطار منافسات الجولة ال21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر .

في خط الدفاع: أندري روبيرتسون - جوردان هندرسون - فيليبس - ترينت ألكسندر أرنولد.

في خط الوسط: جيمس ميلنر - تياجو ألكانتارا - جيحي فينالدوم .

في خط الهجوم: محمد صلاح - شيردان شاكيري - ديفوك أوريجي.

جدير بالذكر أن يحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 37 نقطة بفارق نقطتين عن ويستهام صاحب المركز الخامس.

مريم الجابري

مريم الجابري

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