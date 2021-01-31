مصطفى محمد يشكر القوات المسلحة ويغادر إلى تركيا بعد ساعات قليلة

جالطة

كشف مصدر بنادي جالاتا سراي عن سر تأخر سفر مصطفى محمد لاعب الزمالك إلى تركيا، للانضمام إلى ناديسراي.

وأكد المصدر لصدى البلد، أن مصطفى محمد لديه تذكرة على متن الطائرة المغادرة من مصر إلى تركيا بعد بعد 3 ساعات ونصف، لكنه لم يتمكن حتى الآن من الحصول على إذن المغادرة، بسبب الخدمة العسكرية".

وأضاف المصدر:" هناك جهد مكثف لحل هذا الأمر، ووصول اللاعب إلى اسطنبول الليلة".