مدرب فرنسا: خسارة آخر مباراتين في مونديال اليد ليس سهلا.. فخورون بالفريق رغم الغيابات

أعرب جيوم جيل المدير الفني لمنتخب فرنسا عن فخره بأداء لاعبيه والوصول إلى المربع الذهبي رغم النقص العددي الكبير في صفوف الفريق.

وأنهى منتخب فرنسا مشواره في بطولة العالم لرجال كرة اليد في النسخة 27 باحتلال المركز الرابع بعد الخسارة من إسبانيا 29-35، ليفشل الديوك في حصد ميدالية للمرة الثالثة منذ بداية الألفية بعد 2007 و2013.

وقال جيل في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع: "دائما من الصعب شعور الخسارة في أخر مباراة ببطولة مثل كأس العالم".

وتابع "إسبانيا لعبت أفضل منا وعلينا قبول ذلك، والنتيجة في النهاية كانت منطقية بالنسبة لسير الأحداث".

وأوضح "عانينا من نقص عددي كبير قبل البطولة وحتى خلال البطولة أصيب عدد من اللاعبين".

وأضاف جيل "لكن بالرغم من ذلك تواجدنا في المربع الذهبي لذلك سعيد بأداء اللاعبين".

واختتم تصريحاته "الإعداد للتصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو سيكون أسهل من الظروف الحالية، سنجتمع خلال خمسة أسابيع مع عودة عدد من اللاعبين وبطولة العالم كانت فرصة جيدة للتحضير للمقبل".

أما كينتين ماهي لاعب منتخب فرنسا فقال: "أبارك لإسبانيا على الميدالية البرونزية، لعبوا مباراة جيدة واستحقوا الفوز".

وتابع "ليس سهلا أن تخسر أخر مباراتين في البطولة، لكن الفريق به تغيرات كبيرة".

واختتم تصريحاته "حققنا أداء جيد جدا رغم ذلك وتواجدنا في نصف النهائي، لذلك فخور باللاعبين وراض تماما عن الأداء".