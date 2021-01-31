الترجي يحسم كلاسيكو تونس ويفوز 1-0 على الأفريقي

حسم فريق الترجي كلاسيكو تونس لصالحه، بفوزه على غريمه الأفريقي في الجول الحادية عشر لبطولة الدوري.

ولعب الأفريقي أغلب دقائق المباراة منقوص العدد، بعد تحصل لاعبه إسكندر لابيدي على البطاقة الحمراء في الدقيقة الثامنة.

واستطاع أنيس البدري تسجيل هدف الانتصار للترجي في الدقيقة 76، بعد متابعة للتسديدة التي تصدى لها حارس مرمى الأفريقي، ليجلب نقاط المباراة الثلاث لفريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الترجي للنقطة 25 في المركز الأول، فيما توقف رصيد الأفريقي عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر وقبل الأخير.