ولعب الأفريقي أغلب دقائق المباراة منقوص العدد، بعد تحصل لاعبه إسكندر لابيدي على البطاقة الحمراء في الدقيقة الثامنة.
واستطاع أنيس البدري تسجيل هدف الانتصار للترجي في الدقيقة 76، بعد متابعة للتسديدة التي تصدى لها حارس مرمى الأفريقي، ليجلب نقاط المباراة الثلاث لفريقه.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الترجي للنقطة 25 في المركز الأول، فيما توقف رصيد الأفريقي عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر وقبل الأخير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الترجي يحسم كلاسيكو تونس ويفوز 1-0 على الأفريقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.