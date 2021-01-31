سواريز يقود أتلتيكو مدريد للابتعاد بالصدارة بعد الفوز برباعية على قادش

نجح أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز 4 – 2 على قادش في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 21 من الدوري الإسباني.
ووسع أتلتيكو مدريد الفارق مع ريال مدريد أقرب ملاحقيه لـ 10 نقاط، ورفع الروخيبلانكوس رصيدهم إلى النقطة 50 في صدارة جدول ترتيب الدوري.
وافتتح لويس سواريز مهاجم أتلتيكو التسجيل عند الدقيقة 28، ثم عادل ألفارو نيجريدو النتيجة لصالح قادش عند الدقيقة 35.
وأضاف ساؤول نيجز قبل انتهاء الشوط الأول الهدف الثاني لصالح أتلتيكو مدريد، لينهي الروخيبلانكوس الشوط الأول متقدما على صاحب الأرض.
وفي الشوط الثاني أضاف لويس سواريز الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 50، ثم قلص نيجريدو الفارق لقادش في الدقيقة 71.
وقبل النهاية بدقيقتين سجل كوكي لاعب وسط أتليتكو الهدف الرابع لفريقه، لتنتهي المباراة بتفوق الروخيبلانكوس برباعية مقابل هدفين.
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