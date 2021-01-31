بيراميدز يخطف صفقة الزمالك المنتظرة

نجح مسئول نادي بيراميدز فى التعاقد مع أسامة جلال مدافع منتخب مصر الأولمبي وفريق إنبي البترولي لتدعيم صفوف الفريق قبل غلق الميركاتو الشتوي. وترددت أنباء في الأيام الماضية بدخول الزمالك فى مفاوضات إنبي لضم أسامة جلال، ونجح بيراميدز فى خطف اللاعب فى اللحظات الأخيرة. ووافق نادي إنبي على رحيل اللاعب بعد جلسة عقدها مصطفى الأمير رئيس النادي بمكتبه مع أسامة جلال اليوم، الأحد. ومن المنتظر أن يعلن بيراميدز ضم اللاعب نهائيا فى الساعات المقبلة. وكان أسامة جلال لفت الأنظار في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، التي أقيمت في مصر خلال عام 2019. ويحتل بيراميدز فى المركز الخامس برصيد 15 نقطة .

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