عرفة السيد ينتقل إلى صفوف سموحة

أعلن نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر التعاقد مع عرفة السيد لاعب إنبي السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وانضم عرفة السيد إلي صفوف نادي سموحة في صفقة انتقال حر ليوقع اللاعب على عقود انتقاله لمدة موسمين.

وخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحة والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات مسحة طبية لفيروس كورونا للكشف عن حالة الفريق، اليوم الأحد، قبل 72 ساعة فقط من مباراة "الموج الأزرق" أمام فريق الإسماعيلى، فى مباراة الجولة القادمة من بطولة الدورى العام، ويطمح لاعبو سموحة وجهازهم الفنى فى مواصلة نغمة الانتصارات مرة أخرى على حساب الدراويش.

ويعمل الجهاز الفنى على علاج الأخطاء الدفاعية التى ارتكبها اللاعبون خلال مواجهة المقاولون العرب الأخير فى الدورى التى كلفت الفريق هدفًا، كما يعمل أحمد سامى المدير الفنى على تجهيز الصفقات الجديدة التى ضمت للفريق مؤخر محمد رزق لاعب الوسط وعرفة السيد مهاجم انبى وذلك تمهيدا للدفع بهم فى المباريات القادمة من بطولة الدورى العام.

ووجه أحمد سامى انذارا شديد اللهجة إلى الهانى سليمان بسبب تذبذب مستواه خلال المباريات الأخيرة وطالبه باستعادة مستواه مرة أخرى، وطلب من أحمد ناجى مدرب الحراس تأهيل اللاعب بشكل سليم حتى يعود لسابق مستواه مرة أخرى.

ويواصل على غزال لاعب وسط سموحة تنفيذ البرناج العلاجى الذى وضع له بمعرفة الجهاز الطبى للفريق من أجل التخلص من الإصابة التى يعانى منها فى أنطل القدم وتعوق ظهوره بمستوى طيب فى المباريات.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تدريباته اليومية، استعدادًا لمواجهة الدراويش الحربى، في المباراة التي ستجمعهما مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز.