15 دقيقة.. الدنمارك تتقدم على السويد 7-6 في نهائي كأس العالم لليد

انتهت أحداث أول 15 دقيقة من المباراة التي تجمع بين منتخب السويد ونظيره الدنماركي، في نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد، بتقدم الدنمارك 7-6.
بدأ منتخب الدنمارك مشواره في الدور التمهيدي من البطولة بالفوز على البحرين بنتيجة 34-20، ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية 39-19، ثم التفوق على الأرجنتين 31-20، ليتأهل منتخب الدنمارك إلى الدور الرئيسي كأول المجموعة.
وفي الدور الرئيسي استكمل المنتخب الدنمارك ي مشوار انتصاراته، حيث فاز على قطر 32-23، وعلى اليابان 34-27، وعلى كرواتيا 38-26.
وفي دور ربع النهائي فاز منتخب الدنمارك على منتخبنا الوطني 39-38 بضربات الجزاء في مباراة وصفت بأنها نهائي مبكر.
وفي نصف النهائي فازت الدنمارك على إسبانيا بنتيجة 35-33.
أما منتخب السويد الذي تواجد مع منتخب مصر في نفس المجموعة فقد بدأ مشواره في الدور التمهيدي بالفوز على مقدونيا 23-20، ثم الفوز على تشيلي 41-26، والفوز على منتخب مصر بفارق هدف واحد 24-23.
وفي الدور الرئيسي تعادل منتخب السويد في أول مبارياته مع منتخب بيلاروسيا، وتعادل أيضا مع منتخب سلوفينيا 28-28 قبل أن يفوز على منتخب الاتحاد الروسي 34-20.
وفي الدور ربع النهائي فاز المنتخب السويد ي على نظيره القطري بنتيجة 35-23.
وفي نصف النهائي فاز منتخب السويد على نظيره الفرنسي 32-26 ليتأهل إلى المباراة النهائية ويلاقي الدنمارك .
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