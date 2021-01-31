إصابة نائب رئيس الأهلي بـ كورونا

أثبتت المسحة التي خضع لها العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي إصابته بفيروس كورونا. وخضع العامري فاروق لمسحة طبية خلال الساعات القليلة الماضية أثبتت إصابته بالفيروس . وألتزم العامري فاروق بالعزل المنزلي مع البروتوكول الذي تقره وزارة الصحة. يذكر أن العامري فاروق لم يسافر مع بعثة الأهلي المتواجدة حاليا في الدوحة للمشاركة بمونديال العالم للأندية.

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