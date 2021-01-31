إعارة ثنائي الأهلي إلى الإسماعيلي والمقاصة

أعلن خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، إعارة ثنائي فريق الشباب زياد طارق وفارس طارق إلى صفوف فريقي الإسماعيلي ومصر المقاصة على الترتيب، وذلك لمدة 6 أشهر.

وأكد خالد بيبو أن إعارة ثنائي «شباب الأهلي» إلى الإسماعيلي والمقاصة جاءت بالتنسيق مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول، الذي فضَّل انتقال اللاعبين إلى فرق تنافس في الدوري الممتاز.

وأضاف أن موسيماني طلب بمنحهم الثنائي فرصة المشاركة بمسابقة الدوري من أجل اكتساب المزيد من الخبرات وتطوير مستويهما، وهو ما يفيد الفريق الأول في المستقبل، ويدعم العلاقات الودية بين الأهلي والأندية المنافسة.