نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يعلن إعارة ثنائي الشباب إلى الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، إعارة زياد طارق لاعب فريق الشباب إلى النادي الإسماعيلي، حتى نهاية الموسم الحالي.

وأضاف بيبو في تصريحات خاصة بأن الصفقة تمت واللاعب سينضم لصفوف نادي الإسماعيلي على سبيل الإعارة في ظل التعاون بين كلا الناديين.

كما أعلن رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي إعارة فارس طارق الظهير الأيمن لفريق الشباب إلى صفوف نادي مصر المقاصة حتى نهاية الموسم.

وأكد بيبو على أن إعارة كلا اللاعبين جاء من أجل اكتساب المزيد من الخبرات قبل العودة مرة أخرى إلى النادي الأحمر.