نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولن يتغلب على بيليفيلد ويودع مناطق الهبوط بالبوندسليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع كولن منطقة المهددين بالهبوط، في جدول الدوري الألماني (بوندسليجا)، بفوز ثمين (3/1) على أرمينيا بيليفيلد، اليوم الأحد، في المرحلة الـ19 من المسابقة.

ورفع كولن رصيده إلى 18 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع عشر، بفارق نقطة واحدة أمام هيرتا برلين وأرمينيا بيليفيد، الذي تراجع إلى المركز الخامس عشر بدلا من كولن.

وأنهى كولن الشوط الأول لصالحه، بهدفين نظيفين، سجلهما المهاجم ماريوس فولف، في الدقيقتين العاشرة و28.

وفي الشوط الثاني، عزز ألفيس ريكسبيكاج تقدم الفريق بهدف ثالث، في الدقيقة 63، قبل أن يحرز سيرجيو كوردوفا هدف حفظ ماء الوجه لبيليفيلد، في الدقيقة 73.