نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرفه السيد رابع صفقات سموحة فى الانتقالات الشتوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادى سموحه برئاسة المهندس فرج عامر فى التعاقد مع عرفه السيد لاعب انبى لمدة موسمين فى صفقه انتقال حر .

ويعتبر عرفه السيد هو الصفقة الرابعة والأخيرة لنادى سموحه فى الميركاتو الشتوى بعد مصطفى فتحى و محمد شكرى ومحمد رزق.

ونفى المهندس فرج عامر ما تردد عن ضم الثنائى عمر السعيد ومحمود عبد العزيز لاعبا الزمالك إلى سموحه على سبيل الإعارة.

وأرجع رئيس سموحه عدم ضم ثنائى الفريق الأبيض إلى تأخر إدارة الزمالك فى الرد على سموحه فى هذا الشأن.

ويحتل سموحه المركز التاسع فى جدول المسابقة برصيد 12نقطة.