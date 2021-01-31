نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة.. وما تقاضاه حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه تم تسريب تفاصيل عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي وقع عليه مع برشلونة الإسباني في عام 2017.

ونشرت صحيفة إل موندو الإسبانية تفاصيل إجمالي ما حصل عليه ميسي خلال عقده الأخير الذي تبلغ قيمته 555.237.619 مليون يورو منذ30 يونيو 2017 حتى 30 يونيو 2021.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه بموجب العقد الأخير الذي وقع عليه ميسي مع برشلونة فإن النجم الأرجنتيني يحصل على راتب يبلغ قدره 138 مليون سنوياً بين ثابت ومتغير.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الإتفاقية تضمن قسطين أساسين، أحدهما بقيمة 115 مليون يورو حصل عليه لقبول التجديد، والآخر مكافأة ولاء بقيمة 77 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ميسي حصل على 92% من المستحقات التي اتفق عليها خلال العقد الذي وقع عليه في 2017.