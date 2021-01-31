نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي يضم فتحي لاعب بيراميدز علي سبيل الإعارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل تدعيمات لجنة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية، انضم لاعب فريق بيراميدز محمد فتحي إلى صفوف فريق البنك الأهلي علي سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم في صفقة قوية لوسط ميدان فريق البنك الأهلي.

وشارك محمد فتحي اليوم، في التدريبات الجماعية للفريق فور إتمام التعاقد ليدخل مع الفريق مرحلة الاستعداد لمواجهة المصري الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتعد صفقة محمد فتحي لاعب بيراميدز هي الثالثة لفريق البنك الأهلي خلال فتره الانتقالات الشتوية، وتم انتقال لاعب المقاولون العرب محمد عصام الي صفوف فريق البنك الأهلي لمدة ثلاثة سنوات، وكذلك انضمام كريم بامبو المعار من نادي الزمالك الذي أحرز هدفا مع ظهوره الأول مع الفريق أمام إنبي.