نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يدرس الرحيل بعد استبعاده من مونديال الأندية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يدرس نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرحيل عن صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ويفكر رامي ربيعة مدافع الفريق، من الرحيل عن الفريق بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، بالإضافة إلى استبعاده عن منافسات كأس العالم للأندية.
وهاجم ربيعة أمس مديره الفني، الذي رفض وضع اللاعب ضمن القائمة النهائية التي ستخوض منافسات كأس العالم للأندية بالدوحة.
وخرج ربيعة أمس بتصريحات أعرب فيها عن غضبه من الاستبعاد من قائمة الفريق وكواليس رفضه السفر مع البعثة بعدما علمه بالخروج من القائمة المشاركة في البطولة المقرر إقامتها في الدوحة بين يومي 4 و11 من شهر فبراير المقبل.
ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل القطري، يوم 4 فبراير المقبل على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.