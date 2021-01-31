موعد مباراة الاهلى والدحيل في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - أنتم علي موعد لمشاهدة مباراة الاهلي والدحيل في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يفتتح النادي الأهلي البطولة بمواجهة نادي الدحيل القطري يوم الخميس 4 فبراير 2021 في المباراة التي تقام ضمن منافسات الدور الأول من البطولة.

ويشارك نادي الدحيل القطري في كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه باعتباره الفريق المستضيف للبطولة والفائز بدوري نجوم قطر الموسم الماضي، أما النادي الأهلي المصري فيشارك في البطولة بعد فوزه بدوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الزمالك.

وكان من المقرر أن يواجهه الأهلي نادي أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لكن انسحب الفريق من البطولة بسبب فيروس كورونا ولتتعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة على النحو الآتي:

موعد مباراة الاهلى والدحيل في كأس العالم للأندية

تقام مباراة مباراة الاهلى والدحيل على ستاد المدينة التعليمية يوم الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة و الثامنة والنصف مساءً بتوقيت قطر.

المباراة الاهلى والدحيل البطولة كأس العالم للأندية الموعد والتوقيت يوم الخميس الساعة السابعة والنصف مساء الملعب ستاد المدينة التعليمية القنوات الناقلة beIN Sports HD1 – beIN Sports HD

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والدحيل

تنقل المباراة على قنوات بين سبورت الحاصلة على حقوق نقل بطولة كأس العالم للأندية، وتذاع المباراة علي قناة beIN Sports HD1 المشفرة، كما تذاع على قناه beIN Sports HD المفتوحة.