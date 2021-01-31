عماد متعب يهنئ مدافع نادي الجونة بعيد ميلاده

هنأ عماد متعب لاعب النادي الاهلي السابق صديقه المدافع محمد نجيب لاعب فريق الجونة بعيد ميلاده. وكتب عماد متعب عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏كل سنة و انت طيب يا نجيب". وأعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي رشح نجمه السابق عماد متعب لتمثيل النادي في رابطة أندية الدوري المصري التي قرر اتحاد الكرة إنشاءها خلال الفترة المقبلة. وكتب عمر ياسين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا : "النادي الأهلي يرشح عماد متعب ممثلا عنه في رابطة الأندية للدوري المصري".

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