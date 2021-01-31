منتخب الدنمارك لليد بطلا للعالم للمرة الثانية بعد الفوز على السويد

توج منتخب الدنمارك ببطولة كأس العالم لكرة اليد للمرة الثانية بعد الفوز على نظيره السويدي في نهائي البطولة التي تستضيفها مصر.

انتهت أحداث المباراة التي جمعت منتخب السويد ونظيره الدنماركي، في نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد، بنتيجة 26 - 23.

بدأ منتخب الدنمارك مشواره في الدور التمهيدي من البطولة بالفوز على البحرين بنتيجة 34 - 20، ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية 39-19، ثم التفوق على الأرجنتين 31-20، ليتأهل منتخب الدنمارك إلى الدور الرئيسي كأول المجموعة.

وفي الدور الرئيسي استكمل المنتخب الدنمارك ي مشوار انتصاراته، حيث فاز على قطر 32-23، وعلى اليابان 34-27، وعلى كرواتيا 38-26.

وفي دور ربع النهائي فاز منتخب الدنمارك على منتخبنا الوطني 39-38 برميات الجزاء في مباراة وصفت بأنها نهائي مبكر.

وفي نصف النهائي فازت الدنمارك على إسبانيا بنتيجة 35-33.

أما منتخب السويد الذي تواجد مع منتخب مصر في نفس المجموعة فقد بدأ مشواره في الدور التمهيدي بالفوز على مقدونيا 23-20، ثم الفوز على تشيلي 41-26، والفوز على منتخب مصر بفارق هدف واحد 24-23.

وفي الدور الرئيسي تعادل منتخب السويد في أول مبارياته مع منتخب بيلاروسيا، وتعادل أيضا مع منتخب سلوفينيا 28-28 قبل أن يفوز على منتخب الاتحاد الروسي 34-20.

وفي الدور ربع النهائي فاز المنتخب السويد ي على نظيره القطري بنتيجة 35-23.

وفي نصف النهائي فاز منتخب السويد على نظيره الفرنسي 32-26 ليتأهل إلى المباراة النهائية ويلاقي الدنمارك .