باسم مرسي في المقاصة لـ 3 مواسم

وقع باسم مرسي مهاجم فريق الإنتاج الحربي على عقود انتقاله لنادي المقاصة لمدة 3 مواسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وكان اللاعب تلقى عروضا من أندية الاسماعيلي وسموحة بخلاف المقاصة إلا أنه فضل الانتقال للنادي الفيومي في الفترة الحالية.
ووقع اللاعب على عقود الانتقال للمقاصة في جلسة مع سيد متولي مدير التعاقدات بالنادي الفيومي ووليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة.
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