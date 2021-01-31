فينالدوم يسجل الهدف الثالث لـ ليفربول ووست هام يقلص النتيجة إلى 3 - 1

أحرز الهولندي فينالدوم الهدف الثالث لـ ليفربول في شباك وست هام، في المباراة المقامة بينهما، في الجولة 21 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل فينالدوم الهدف الثالث في الدقيقة 84، بعد تلقيه تمريرة رائعة من روبيرتو فيرمينو، ليقترب ليفربول من تحقيق نقاط المباراة الثلاث.

وبعد هدف فينالدوم، استطاع وست هام تقليص الفارق عن طريق داوسون في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وكان محمد صلاح سجل الهدف الأول والثاني لليفربول في الدقيقتين 57، 68، ليرفع رصيده من الأهداف للهدف 15 في صدارة ترتيب هدافي البريميرليج.