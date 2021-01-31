إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح مع ليفربول

حقق محمد صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرته مع ليفربول، بهدفه الذي أحرزه، منذ قليل، في شباك وست هام يونايتد.

وبهذا الهدف، ارتفع رصيد أهداف محمد صلاح لـ 20 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، ليصبح أول لاعب لليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في 4 مواسم متتالية، منذ الأسطورة إيان راش الذي حقق هذا الإنجاز منذ عام 1984-1985. وأحرز محمد صلاح هدفًا منذ قليل في شباك وست هام، ليتقدم لفريقه بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي. كما أحرز محمد صلاح 14 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي وهو هداف المسابقة حتى الآن.

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