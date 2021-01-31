منتخبات أوروبا تحكم قبضتها مجددا على مونديال اليد

رغم مشاركة 15 منتخبا من خارج القارة الأوروبية في النسخة الـ27 من بطولات العالم لكرة اليد التي استضافتها مصر، ظل اللقب العالمي من نصيب القارة الأوروبية التي احتكرت اللقب على مدار جميع نسخ البطولة حتى الآن.

وتوج المنتخب الدنماركي بلقب هذه النسخة بفوزه الثمين 26 / 24 على نظيره السويدي اليوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت فعالياتها اليوم في مصر.

وعلى مدار 27 نسخة من بطولات العالم لكرة اليد ، أحكمت المنتخبات الأوروبية قبضتها على ألقاب البطولة بل واحتكرت المراكز الأربعة الأولى في العديد من هذه النسخ.

وواصلت كرة اليد الأوروبية هيمنتها على المونديال خلال النسخة الحالية من خلال احتكار جميع المقاعد الأربعة الأولى بوصول المنتخبين الدنماركي والسويدي للنهائي والمنتخبين الفرنسي والإسباني لمباراة تحديد المركز الثالث والتي انتهت بفوز المنتخب الإسباني على نظيره الفرنسي 35 / 29 .

ولم يكسر هذا الاحتكار الأوروبي للمراكز الأولى في البطولة على مدار جميع نسخ البطولة سوى ثلاثة منتخبات وكانت كلها منتخبات عربية هي مصر وتونس وقطر.

وكان المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) أول من كسر الهيمنة الأوروبية على المربع الذهبي للبطولة وذلك من خلال نسخة 2001 بفرنسا حيث احتل المركز الرابع في البطولة وتبعه المنتخب التونسي (نسور قرطاج) في ذلك حيث حل رابعا أيضا في نسخة 2005 التي استضافتها بلاده.

وكان المنتخب القطري (العنابي) ثالث المنتخبات العربية التي كسرت هذه الهيمنة الأوروبية لكنه كان صاحب البصمة الأكبر حيث كان الوحيد من خارج القارة الأوروبية الذي بلغ المباراة النهائية في تاريخ البطولة وذلك من خلال نسخة 2015 التي استضافتها بلاده لكنه خسر النهائي أمام نظيره الفرنسي.

والقائمة التالية توضح سجل المراكز الأربعة الأولى في مختلف نسخ البطولة حتى الآن :

العام البطل الوصيف الثالث الرابع

1938 ألمانيا النمسا السويد الدنمارك

1954 السويد ألمانيا تشيكوسلوفاكيا سويسرا

1958 السويد تشيكوسلوفاكيا ألمانيا الدنمارك

1961 رومانيا تشيكوسلوفاكيا السويد ألمانيا

1964 رومانيا السويد تشيكوسلوفاكيا ألمانيا

1967 تشيكوسلاوفاكيا الدنمارك رومانيا الإتحاد السوفيتي

1970 رومانيا ألمانيا الشرقية يوغسلافيا الدنمارك

1974 رومانيا ألمانيا الشرقية يوغسلافيا بولندا

1978 ألمانيا الغربية الإتحاد السوفيتي ألمانيا الشرقية الدنمارك

1982 الإتحاد السوفيتي يوغسلافيا بولندا الدنمارك

1986 يوغسلافيا المجر ألمانيا الشرقية السويد

1990 السويد الإتحاد السوفيتي رومانيا يوغسلافيا

1993 روسيا فرنسا السويد سويسرا

1995 فرنسا كرواتيا السويد ألمانيا

1997 روسيا السويد فرنسا المجر

1999 السويد روسيا صربيا ومونتنجرو إسبانيا

2001 فرنسا السويد صربيا ومونتنجرو مصر

2003 كرواتيا ألمانيا فرنسا إسبانيا

2005 إسبانيا كرواتيا فرنسا تونس

2007 ألمانيا بولندا الدنمارك فرنسا

2009 فرنسا كرواتيا بولندا الدنمارك

2011 فرنسا الدنمارك إسبانيا السويد

2013 إسبانيا الدنمارك كرواتيا سلوفينيا

2015 فرنسا قطر بولندا إسبانيا

2017 فرنسا النرويج سلوفينيا كرواتيا

2019 الدنمارك النرويج فرنسا ألمانيا

2021 الدنمارك السويد إسبانيا فرنسا