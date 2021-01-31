نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود علاء يثير أزمة جديدة في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرغب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الرحيل عن القلعة البيضاء وخوض تجربة احترافية في صفوف نادي أهلي جدة السعودي خلال الفترة المقبلة.

ويسعى نادي أهلي جدة السعودي، لاستعارة محمود علاء مدافع القلعة البيضاء لمدة 6 أشهر بداية من يناير الجارى.

وهناك اتجاه داخل نادي الزمالك لرفض عرض أهلي جدة، في ظل الحاجة إلى خدماته باعتباره أحد القوام الأساسي للفريق.

وأنهى مسئولو نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع مروان حمدى مهاجم مصر المقاصة مقابل 13 مليون جنيه.

كنت تعاقد نادي الزمالك، مع الدولي التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم فريق المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية