نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو يفوز على قادش برباعية ويحلق في صدارة الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي أتلتيكو مدريد الفوز بنتيجة 4-2 على مضيفه قادش اليوم الأحد، في الجولة 21 من الدوري الإسباني،ويواصل التحليق في صدارة.

ارتفع رصيد أتلتيكو الذي واصل انتفاضته في المسابقة، بتحقيق فوزه الثامن توالياً في البطولة، إلى 50 نقطة في الصدارة، بفارق 10 نقاط أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ريال مدريد، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل تجمد رصيد قادش الذي حقق انتصاراً وحيداً في لقاءاته التسعة الأخيرة بالبطولة، عند 24 نقطة في المركز 13.

وبادر لويس سواريز التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 28، فيما تعادل ألفارو نيغريدو لقادش في الدقيقة 35، لكن ساؤول نيغويز أعاد التقدم لأتلتيكو بتسجيله الهدف الثاني لفريق العاصمة الإسبانية في الدقيقة 44.

وعاد سواريز لهز الشباك من جديد، بتسجيله الهدف الثالث لأتلتيكو، وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، لينفرد بصدارة هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 14 هدفاً، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه المغربي يوسف النصيري.

وأشعل قادش المباراة من جديد، عقب تسجيل نيغريدو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 71، لكن أتلتيكو أطلق رصاصة الرحمة على آمال منافسه في التعادل، عقب تسجيل كوكي الهدف الرابع في الدقيقة 88.