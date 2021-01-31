الدنمارك تهزم السويد 26 - 24 وتتوج ببطولة كأس العالم لكرة اليد

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أحمد جودة - القاهرة - حافظ منتخب الدنمارك على لقبه العالمي للمرة الثانية على التوالي، وفاز بلقب النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد – مصر 2021، بالفوز على السويد 26-24.

وتستمر الدنمارك دون هزيمة منذ ثمن نهائي بطولة 2017، حينما خسرت أمام المجر.

أما السويد، فخسرت أول نهائي تصل له منذ عام 2001، حينما خسرت من فرنسا، وفوتت فرصة الفوز باللقب للمرة الخامسة، والثانية في مصر بشكل خاص.

بدأت المباراة بندية كبيرة بين الطرفين الاسكندنافيين، مع تفوق طفيف للدنمارك الطامحة للحفاظ على اللقب واجتهاد سويدي من أجل اللقب الخامس في تاريخ بطولة العالم، والأول من 1999، في مصر أيضا.

المباراة مع انتصاف الشوط الأول سارت على وتيرة واحدة، هجوم دنماركي وانتظار سويدي للأخطاء، الأمر الذي حقق مبغى جلين سولبرج المدير الفني النرويجي لمنتخب السويد بالتعادل 8-8 قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول.

بالطبع، تألق أندرياس باليكا في المرمى السويدي، ونيكلاس لاندين في المرمى الدنماركي، كان سببا كبيرا في قلة حصيلة الأهداف في الشوط الأول.

ويضاف إلى ذلك، عدم النجاعة الدنماركية أمام المرمى بفضل تألق باليكا خصيصا، في ظل لعب فريق السويد ناقصا من لاعبين هما فريدريك بيترسون وألدين لاجيرجرين، مع إيقاف ماجنوس ساوجستروب فقط من الجانب الدنماركي، في آخر دقائق الشوط الأول.

كل تلك العوامل أدت إلى أن ينتهي الشوط الأول بنتيجة التعادل، 13-13.

ومع بداية الشوط الثاني، استمر التعادل واللعب هدف بهدف بين الفريقين، بندية مستمرة بين الطرفين الطامحين لحمل الكأس الغالي.

ولكن بفضل تألق نيكلاس لاندين في المرمى الدنماركي، استطاع فريق المدرب نيكولاي ياكوبسن خطف تقدم بهدفين في الدقيقة 17 من عمر الشوط الثاني، قبل أن يتسع إلى 3 أهداف بعد خمس دقائق.

واستمر الفارق حتى النهاية، ليحسم المنتخب الدنماركي اللقب للمرة الثانية على التوالي، والثانية فقط في تاريخه، بعد أن فاز باللقب في 2019 كذلك.