نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح ينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيله هدفين في شباك وست هام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، هدفين في شباك وست هام يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل صلاح الهدف الأول في شباك وست هام في الدقيقة 57، ثم أضاف الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 68 بطريقة رائعة للغاية.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي إلى 15 هدفًا، متفوقًا على ثنائي توتنهام هوتسبير هيونج مين سون وهاي كين اللذان يملكان في رصيدها 12 هدفًا.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي :-