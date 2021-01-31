نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح ينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيله هدفين في شباك وست هام في المقال التالي
سجل صلاح الهدف الأول في شباك وست هام في الدقيقة 57، ثم أضاف الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 68 بطريقة رائعة للغاية.
ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي إلى 15 هدفًا، متفوقًا على ثنائي توتنهام هوتسبير هيونج مين سون وهاي كين اللذان يملكان في رصيدها 12 هدفًا.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي :-
1- محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب الهدافين برصيد 15 هدفا.
2- سون هيونج مين .. 12 هدفا
3- هاري كين .. 12 هدفا
4- جيمي فاردي.. 11 أهداف
5- برونو فيرنانديز 11 أهداف
6- دومينيك كالفيرت لوين 11 هدفا
7- باتريك بامفورد 10 أهداف
8- وليفريد زاها .. 9 أهداف
9- كالوم ويلسون .. 8 أهداف
10- أولي واتكينز 8 أهداف
11- ألكسندر لاكازيت.. 8 أهداف
12- داني إنجز .. 7 أهداف
13- ماركوس راشفورد .. 7 أهداف