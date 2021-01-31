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محمد صلاح ينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيله هدفين في شباك وست هام

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أحمد جودة - القاهرة - سجل الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، هدفين في شباك وست هام يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل صلاح الهدف الأول في شباك وست هام في الدقيقة 57، ثم أضاف الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 68 بطريقة رائعة للغاية.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي إلى 15 هدفًا، متفوقًا على ثنائي توتنهام هوتسبير هيونج مين سون وهاي كين اللذان يملكان في رصيدها 12 هدفًا.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي :-

1- محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب الهدافين برصيد 15 هدفا.

2- سون هيونج مين .. 12 هدفا

3- هاري كين .. 12 هدفا

4- جيمي فاردي.. 11 أهداف

5- برونو فيرنانديز 11 أهداف

6- دومينيك كالفيرت لوين 11 هدفا

7- باتريك بامفورد 10 أهداف

8- وليفريد زاها .. 9 أهداف

9- كالوم ويلسون .. 8 أهداف

10- أولي واتكينز ‏8 أهداف

11- ألكسندر لاكازيت.. 8 أهداف

12- داني إنجز .. 7 أهداف

13- ماركوس راشفورد .. 7 أهداف

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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