نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يتألق ويقود ليفربول للفوز على وست هام 3-1 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول، في قيادة فريقه لتحقيق انتصار هام على وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ21 للبريميرليج.

وأحرز صلاح ثنائية في مباراة اليوم ليرفع رصيده لـ15 في قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف صلاح الأول في الدقيقة 57 من تسديدة رائعة، وفي الدقيقة 68 أضاف الهدف الثاني لفريقه من انفراد بحارس وست هام.

وفي الدقيقة 84 سجل فينالدوم الهدف الثالث لفريقه، قبل أن يحرز كريم داسون هدف وست هام الوحيد في الدقيقة 87.

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده للنقطة 40 في المركز الثالث، ويفصله 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.