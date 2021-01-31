نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستقبل الفريق الكروي الأول بنادي غزل المحلة ضيفا ثقيلا هو الزمالك متصدر ترتيب الدوري المصري هذا الموسم، ضمن إطار منافسات الجولة الحادية عشر البطولة المحلية.
موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري
ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة بالجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021، بملعب المحلة.
وتنقل قناة "أون تايم سبورتس 1" مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة لحساب منافسات الجولةالحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، بشكل حصري عبر شاشتها.
وفي سياق آخر يحتل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 23 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي أقرب الملاحقين.
وعلى الجانب الآخر يأتي فريق غزل المحلة صاحب الأرض والضيافة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 8 نقاط، حيث تعادل الفلاحين في خمس مباريات وفازوا في واحدة فقط مع الهزيمة في خمسة آخرين.