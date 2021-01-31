نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “BeIN Sports” تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة 2021 لنقل مباريات كأس العالم للأندية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة BEIN SPORTS، من المتوقع أن تتزايد محاولات البحث من قبل الكثير من عشاق الكرة عن تردد قناة بي ان سبورت القناة المسؤولة عن بث مباريات النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية لعام 2021 المقامة بدولة قطر وسوف نستعرض التردد الجديد للقناة وبعض التفاصيل عن القناة.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة

يبحث ملايين من مُحبي النادي الأهلي في مصر والعالم العربي عن الترددات الجديدة لقناة بي ان المفتوحة للاستمتاع بمشاهدة مباريات النادي الأهلي في مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية النسخة 2021، وذلك بعد تتويجه بطلاً للقارة الإفريقية في شهر نوفمبر العام الماضي بعد تفوقه على منافسه الأول نادي الزمالك، ومن المقرر إقامة مباراة النادي الأهلي الأولى في تلك البطولة في الدور ربع النهائي أمام نادي الدحيل القطري، حيث من المفترض أن يتقابل الفريق الفائز في تلك المباراة مع النادي الألماني الشهير بايرن ميونخ.

موعد مباراة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

من المفترض أن يلتقي النادي الأهلي مع نادي الدحيل يوم الخميس المقبل وعلى أرضية إستاد المدينة التعليمية، وذلك في تمام السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD.

المباراة الأهلي X الدحيل البطولة كأس العالم للأندية الموعد والتوقيت يوم الخميس 4 فبراير 2021 الساعة 7 و نصف مساءاً الملعب إستاد المدينة التعليمية القنوات الناقلة beIN SPORTS HD

طريقة ضبط التردد الخاص بقناة بي ان سبورت المفتوحة beIN SPORTS HD 2021

سوف نستعرض معكم الترددات الجديدة الخاصة بقناة بي ان سبورت المفتوحة، وهي أحد القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس العالم للأندية، حتى يتمكن كافة المشاهدين من ضبطها على أجهزة الاستقبال المنزلية الخاصة بهم، ومشاهدة أمتع المباريات بدقة عالية وجودة فائقة دون انقطاع، وذلك من خلال القيام بضبط أجهزة الريسيفر على النحو التالي:

عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12765

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ:⅔.

عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد 11566

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

عبر القمر الصناعي سهيل سات